Kontinentalverschiebung

Die paysafecard ist seit Anfang Juni in Argentinien erhältlich. Die in Österreich entwickelte Prepaid-Lösung wird in dem südamerikanischen Markt via 3.500 Verkaufsstellen vertrieben. Argentinien fungiert als strategischer Brückenkopf der weiteren Expansion der paysafecard.com Wertkarten AG. Das Unternehmen erwirtschaftete 2008 eine Umsatz in Höhe von 26 Millionen Euro. Die paysafecard ist derzeit in 20 Märkten via 230.000 Verkaufsstellen erhältlich und kann an 2.700 Akzeptanzstellen, wie zum Beispiel Web-Shops, eingesetzt werden. atmedia.at