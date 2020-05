Kontakt-Wirkstoff-Kombination

Einmal Tiefe, einmal Breite

Sieben Seiten - Planet 3, GMX.at, MySpace.com, Nachrichten.at, Netlog.com, oe24.at, DiePresse.com - die einerseits für ein Gesamtkonkaktvolumen aber auch Zielgruppen- und Zielgruppenausschöpfungspotenzial bieten, bilden diesen Grundstock. Bei zwei mobilen Werbeträgern muss unter den Verträgen erst die Tinte trocknen. Hier sind die Werbeleistungen der einzelnen Medien als Mobile Select oder in Kombination erhältlich. Letztere ist wiederum in das zielgruppenausschöpfende Produkt Mobile Target und reichweiten-optimierende Mobile Reach ausdifferenziert. Damit haben wir, so Berlini, unser Angebot an mobilen Vermarktungsprodukten auf ein neues Niveau gehoben. Und die eingangs angesprochene Online-Mobile-Symbiose nennt sich AdLink Plus. Auf Produktebene ausformuliert wurde dies zu AdLink Target Plus und AdLink Reach Plus. Die Zielsetzung ist in beiden Fällen klar. Einmal Tiefe, einmal Breite und jeweils in drei Volumensvarianten. Berlini: "Generell gilt in diesen Produkten folgender Werbeträger-Split: ein Drittel der AdImpressions entfällt auf Mobile und zwei Drittel auf Online." Die TKP-Bandbreite bewegt sich voon 32,- bis 53,- Euro.



atmedia.at