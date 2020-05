Konsumgüter-Online-Umsatz in Österreich verdreifacht

Hinsichtlich des Online-Anteils am Einzelhandelsumsatzes liegt Österreich, was durchaus überraschend ist, auf gleichem Niveau wie Norwegen, Schweden und Dänemark, drei Märkte, die, gemessen am europäischen Schnitt, sehr frühe eine nahezu vollständige digitale Versorgung ihrer Bevölkerung erreichten.



Wird der Online-Anteil am Handelsumsatz am Konsumenten-Potenzial relativiert, liegt Deutschland mit elf Prozent unter und die Schweiz mit zehn Prozent über dem Niveau von Österreich. Und die USA sind, in dieser Betrachtung, mit sechs Prozent Online-Retail-Volumen als unterschiedlich entwickelter E-Commerce-Markt zu interpretieren.



