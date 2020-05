Konsumenten sprecher lieber über statt mit Online-Händlern

Der E-Commerce-Fachmann ist überzeugt, dass "Konsumenten immer häufiger nicht mit Händlern kommunizieren, sondern sich quasi von Kunden zu Kunden über die Händler austauschen wollen". Und diese Peer-to-Peer-Kommunikation findet oder verlagert sich dann in soziale Netzwerke.



Hofmann stellt dazu fest, dass auch in den Netzwerk-Gemeinschaften diese Kommunikation über Händler "nur solange funktioniert, bis sich Betroffene oder Anbieter mit offenkundig professionalisierten Dialogen einzumischen versuchen".



Daraus schlußfolgert der E-Commerce-Experte, dass "Online-Händler soziale Netzwerke eher als passive Zuschauer verstehen soll", um Verbraucher-Dialoge systematisch zu beobachten, auszuwerten und Ergebnisse in ihren Angebotspolitiken zu berücksichtigen.



Hofmann glaubt, dass das " Dialogmarketing im Internet seine besten Zeiten hinter sich hat" und "professioneller Marketing-Jargon bei Konsumenten in deren Netzwerken in erster Linie Abwehrreaktionen auslösen", da dieser als "unerwünschte Einmischung und Manipulationsversuch" durch Händler betrachtet wird.



