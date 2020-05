Konsum-Ausgaben steigen

at2010 zieht der private Konsum wieder kräftig an. Wie RegioPlan Consulting ermittelte, wird für das laufende Jahr "mit einem deutlichen Plus der durchschnittlichen privaten Konsumausgaben von über vier Prozent" gerechnet. "Das, was im vergangenen Jahr gespart wurde, hat man in diesem Jahr wieder ausgegeben", skizziert Michael Oberweger, Consultingleiter bei RegioPlan die Entwicklung. Die sich abzeichnende Steigerung resultiert aus den Ausgaben für Mobilität, Elektro- und Goldprodukte.