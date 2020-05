Konstant wachsender Gesamtmarkt

Print-Index wächst

Unter den nicht-elektronischen Mediengattungen zeigen die Gelben Seiten die stärkste Entwicklung. Sie legen um sechs Punkte zu und erreichen im September 182 Punkte. Der Print-Index steigt auch wieder. Zwei zusätzliche Punkte im September lassen den Wert bei 212 Punkten ankommen. Die Außenwerbung stagniert auf dem im August erreichten Wert von 209 Punkten. Die 46,2 Prozent Plus an Brutto-Werbeausgaben für Online-Werbung wirkt sich im GEMI in einer Wertsteigerung von 39,6 Prozent aus. Im TV wirken sich die 6,3 Prozent Brutto-Plus als 7,8 Prozent GEMI-Niveauanstieg aus.