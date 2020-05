Konservative Kinder

Höhersemestrige, sicherheitsvermittelnde Idole

Drei Männer, zwei, die nicht mehr die Jüngsten sind. Einer, der durch einen jüngst publik gewordenen Seitensprung eine intakte Familie in eine Patchwork-Organisation verwandelte. Und ein Toter. Von Digital Natives könnte man sich schon mehr Geschmack und Stilsicherheit bei der Idole-Wahl erwarten!



Zurück zum Jugend Trend-Monitor. Zu verdanken haben wir diesen dem Event-Zampano DocLX und dem Marktforscher Marketagent.com.

Seppi Jekyll und Anna Hyde

6.000 Jugendliche und junge Erwachsene standen Rede und Antwort. Und sie liefern folgendes Bild:



95 Prozent nennen Freiheit, Selbständigkeit und die Möglichkeit mit Freunden Zeit zu verbringen als "in". "Trendig" werden persönliche Weiterentwicklung, Karriere, beruflicher Erfolg und Verantwortung klassifiziert. Das wird von mehr als 90 Prozent der Zielgruppe so empfunden. "Cool" ist es für 85 Prozent, die Zeit mit der Familie zu verbringen.



Das passt so gar nicht in das unlängst in der Öffentlichkeit breitgetretene Bild der kiffenden, sich in komatöse Zustände saufende, von Rauschmittel sedierte Burschen und Mädels. Oder doch? Der Jugend Trend-Monitor weist aus, dass 56 Prozent Alkohol als "in" erachten. Beleg dafür sind Jugendliche, die zu Festivals Paletten von Bierdosen auf Festivals schleppen und mitunter das größte Gepäcksstück in ihrer Festival-Ausrüstung vor Gummistiefel und Schlafsäcken ausmachen. Allerdings ist auch klar, dass der Hang zum Alkohol unter Jungs aufgrund denkbarer Defizite im Selbst- und Rollenbild größer als bei Mädels ist. Dafür reduziert sich die Rauch-Lust. Tschick finden nur 24 Prozent "trendig". Hier wird wohl die Preisspirale auch eine Rolle spielen, soll das Taschengeld nicht von Zigaretten und Smartphone-Tarifen aufgefressen werden.