Konservativ, fleißig, sparsam - die Vorarlberger

Vorarlberger Marken

Die bekanntesten, aufbauend auf ungestützter Bekanntheit, Marken des Regionalmarktes sind Vorarlberger/Ländle Milch und Joghurt vor Rauch Fruchtsäften und Fohrenburger Bier. Ihre Bekanntheit wird, gemäß der vorhergehenden Reihenfolge, mit 51, 30 und 22 Prozent ausgewiesen.



Die Agentur relativiert in ihrem Marken-Report den Faktor Bekanntheit. Er ist nicht mit ebenfalls hohen Akzeptanz- und Sympathiewerten gleichzusetzen. Bekanntheit und Konsumverhalten in den jeweiligen individuellen Umfeldern kulminieren im Image eines Produkts, das für die Kaufbereitschaft der Vorarlberger verantwortlich ist, beschreibt die Agentur in der " Hitparade der Vorarlberger Marken".



Die Agentur präsentiert am 15. November um 19:30 Uhr in Dornbirn ihre " Hitparade".



