Komplexe Schöpfungen

at // Für einen Irrglauben hält Styria Medien AG-Vorstandsvorsitzender Horst Pirker die Überzeugung, dass journalistische Qualität nur von finanzieller Ausstattung abhängig sei. Pirker: "Die journalistische Schöpfung ist schon etwas komplexer." Das erklärte er am Rande einer Tagung des Verbandes Österreichischer Zeitungen in Kärnten. Im Zuge dessen fegte er auch den vorliegenden Entwurf für das neue Postmarktgesetz vom Tisch. "Von einer Liberalisierung ist der Entwurf weit entfernt", konstatiert Pirker.