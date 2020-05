kompany erhält neuen Investoren-Schub

Iris Pittl, Peter Bainbridge-Clayton, Bernhard Hötzl und Russell Perry gewannen Zimmermann für sich. "Sie haben gezeigt und mir bewiesen, dass sie etwas drauf haben", sagt der Investor und Gesellschafter. Daher kann er sich sicher sein, dass das in dem Start-up platzierte Geld richtig investiert ist. Bei der Beteiligung geht es ihm auch nicht um eine Exit-orientierte. Und das Kapital bleibt auch ohne Zeitdruck bei kompany. Wodurch sich Zimmermanns Kapital deutlich von Wagniskapital unterscheidet.



Der Investor definiert seine Rolle als "Mentor" und "Berater". Er ist weder Business Angel noch "Schatten-CEO". Die Gründer wissen was sie tun und sie tun es richtig, spricht er ihnen sein vollstes Vertrauen aus.



Perry, Pittl, Hötzl und Bainbridge-Clayton kennen ohnehin die Marschroute und das -tempo um kompany zu Internationalisieren. "Das Unternehmen hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, den Zugang zu internationalen Unternehmensinformationen einem breiten Markt auf effektive Weise online zugänglich zu machen", beleuchtet Zimmermann die Entwicklungsdynamik und zeigt sich davon sowie vom Marktpotenzial "beeindruckt".



Er habe bereits mit der Berndorf AG in der New Economy also bereits vor zehn Jahren in Projekte und Start-ups investiert, erzählt Zimmermann. Derzeit ist er an mehreren Projekten, wie er sagt, beteiligt. Was Zimmermann daran fesselt ist, dass "man trotz langjähriger Management-Erfahrung an jungen Unternehmen mitlernen kann, mit am Puls der Zeit lebt und erleben kann wie sich das Denken und die Welt in der Wirtschaft verändert".