Kommunikationsdruck der Regierung

Die werblichen Aktionen der österreichischen Regierung polarisieren. Das liegt in der Natur ihrer Sache. Einerseits werden Steuergelder eingesetzt. Andererseits profitieren Medienunternehmen in einem konjunkturschwachen Jahr teilweise erheblich davon. Laut Focus Media Research ging von der Regierung und den Ministerien 2009 ein Bruttowerbedruck in Höhe von 27 Millionen Euro aus. Diese Zahl gewinnt in Relation zu den Investitionen der Vorjahre an Bedeutung. 2008 wurden 19,2 und 2007 6,7 Millionen Euro in Werbung investiert. Innerhalb von zwei Jahren vervierfachte die Regierung ihre Kommunikationstätigkeit.