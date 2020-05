KommAustria erteilt erste Mux-C-Zulassungen

Seit 1. Dezember, für die Dauer von zehn Jahren sind die

Bezirks TV St. Veit Produktions- und Vertriebsges.m.b.H. für die Region Klagenfurt, Wolfsberg und Spittal/ Drau und die

Bad Kleinkirchheimer SAT-Kabelfernsehen GmbH für die Region Klagenfurt, Villach, Spittal/ Drau und Bad Kleinkirchheim in Kärnten;

ATV Aichfeld Film- und Videoproduktion zur Versorgung des Industrieviertels,

P3-Kable-news-GmbH zur Versorgung des Gebietes Großraum St. Pölten, Teilen des Wein-, des Most- und des Waldviertels sowie die

Wirth GmbH für die Region Mostviertel in Niederösterreich;

die Stadtgemeinde Imst für das Tiroler Oberland;

die Planai Hochwurzen Bahnen GmbH zur Versorgung des Oberen Ennstales, die Stadtwerke Judenburg AG und

ATV Aichfeld Film- und Videoproduktion GmbH für die Region Mur- und Mürztal in der Steiermark;

Christian Parzer für die Versorgung des Raumes Bad Ischl in Oberösterreich sowie nochmals ATV Aichfeld Film- und Videoproduktionen zur Versorgung des Gebietes Pongau und Oberes Ennstal in Salzburg zugelassen.



