Koll juriert Media Lions

Koll ist seit 2010 für die Führung der Österreich-Niederlassung der Agenturgruppe für die sie 18 Jahre tätig ist, verantwortlich. Sie begann in der OMD und war für diese Media-Agentur in Hamburg, New York, Chicago und später in London als Regional Director CEE tätig. Während fünf Jahren in dieser Management-Funktion managte Koll die Entwicklung und das Wachstum von OMD und phd in Zentral- und Osteuropa.



Neben Koll werden für den internationalen Kreativwettbewerb, der von 16. bis 22. Juni 2013 stattfindet, Phil Hewson von Draftfcb Partners und David Petermann von Wunderman PXP als Juroren entsendet.