Kohlweiss zur SportWoche

Kohlweiss war zuletzt Key Account Manager von Kurier.at und für verschiedene sportevent-relevante Sonderprojekte wie die Fussball-Weltmeister 2010, die Olympischen Winterspiele in Vancouver, etc. des Newsportals zuständig. Er blickt auf eine "sportliche" Laufbahn zurück. Kohlweiss war Marketingleiter Zentraleurope bei Blizzard Ski sowie Projekt- und Key Account-Manager der in Liechtenstein ansässigen sporteo Sportmanagement AG. Christian Burgstaller, Geschäftsführer von Styria Multi Media Men, sieht durch die nunmehrige personelle Konstellation im Anzeigenteam ideale Voraussetzung "um die Beratung und Betreuung der werbungtreibenden Wirtschaft zu optimieren".



