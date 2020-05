Kohle her, Basta!

In den Shows stellt sich der akademische Nachwuchs Herausforderungen, die in privaten Spaßzirkeln gängig und selbstverständlich sind, in der Öffentlichkeit aber doch einiger Überwindung bedürfen. Dieser Mut wird durch "Kohle" also Euronen stimuliert. Studenten - durchaus nicht alle - finanziell klamm und mit dem neuen Sparpaket der Regierung und ohne McJobs noch klammer, sacken in den Shows bis zu 150,- Euro für das gegenseitige Anbringen von Knutschflecken, der Unterziehung einer Marine-ähnlichen Kopfrasur, dem Tragen einer "Rauschbrille" oder dem Zerbrechen von Bleistiften am Kopf, etc. ein. Die üblichen vor-akademischen Spässchen halt.