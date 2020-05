Kobza Integra engagiert Sinnhuber

Sinnhuber bringt zehn Jahre Berufserfahrung in der Kommunikationsbranche mit in das Team rund um Geschäftsführerin Beatrix Skias mit. Auf dieser Laufbahn sind Berufsstationen wie EuroRSCG PR, Martrix und PR Plus vermerkt. Sie war in dieser Zeit für Marken wie Uniqa, Niedermeyer, British Airways, Germanwings, Nordsee, Mautner Markhof, Xundheitswelt und die Unternehmen Stuhleck Bergbahnen, PHH, iSi Group tätig.



