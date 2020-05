Kobza-Agenturen optimieren CEO-Wahrnehmung

Die Digital Reputation Management-Arbeit besteht im wesentlichen aus Reputation-Analysen und den darauf aufbauenden Empfehlung und Handlungsanleitungen für die betreffenden Personen, um sowohl online als auch offline das gewünschte Reputationsbild zu reflektieren. Dabei handelt es sich um Basis-Arbeit der Agenturen, die in weiterer Folge Kommunikationsleistungen stellen wollen und Reputationsjustierungen inklusive des Reportings der gemachten Entwicklungsschritte vornehmen.



Obwohl es Digital Reputation Management heißt, betonen Beatrix Skias und Alexander Mühr - Geschäftsführerin Kobza Integra und Geschäftsführer Integra Performance - dass sich die Arbeit in ihrem Maßnahmen-Paket um On- und Offline-Maßnahmen dreht.