Koalitionäre Paralyse

at // Das ORF-Reformieren und die jetzige Geschäftsführung vom Küniglberg verjagen, gerät gehörig ins Stottern. Die SPÖ-ÖVP-Regierung, die es im Februar und März noch so eilige damit hatte im ORF das Unterste zuoberst zu kehren, besinnt sich jetzt wieder der einstens ausgegebenen Devise "Speed kills!". Die Entwürfe zur Novelle des ORF-Gesetzes brauchen plötzlich noch und von Begutachtungen keine Spur. Der Ostermayer-Entwurf geistert detailreich ja schon einige Zeit durch die fachkundige Welt. Aber mehr schon nicht. Im profil wird diagnostiziert, dass "die Koalition den Rundfunk praktisch lahmgelegt hat". Eine Geschäftsführung, die nicht weiß ob sie nächste Woche noch in Amt ist, hat wenig Anlaß zu planen. profil, Nr. 18, Seite 26 f