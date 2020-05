Knochenmänner und -frauen

at // Gestern lief in ORF 1 die erste Episode der fünf "Grey´s Anatomy"-Staffel mit Beginnzeit 21.15 Uhr an. ATV kontert heute mit "Junge Götter in Weiß" um 21.15 Uhr. Der Privatsender begleitet zwölf Assistenz- und Turnusärzte der Grazer Universitätsklinik bei ihrer Arbeit. Lässt sich hieran das heimische TV-Dilemma ablesen? Der öffentlich-rechtliche ORF strahlt teures US-Serien-Programm aus, um Quote für die Werbeumfelder zu schaffen. ATV schafft gzwungenermaßen als Privatsender österreichischen Content auch wenn es die steirsiche Adaption von Grey´s Anatomy ist. atmedia.at