Knausrige Sponsoren

de // So wie alle Märkte wird auch der Sponsoring-Markt von einem Rückgang des Gesamtvolumens betroffen sein. Laut Pilot und der gestern in Berlin veröffentlichten jüngsten Studie der Reihe "Sponsor Visions" wird in Deutschland für dieses Jahr ein zehnprozentiger Volumensverlust erwartet. Aus den prognostizierten 4,6 werden nur 4,2 Milliarden Euro. Das Erreichen der 4,6 Milliarden Euro ist für 2011 angepeilt. In Sport-Sponsoring werden 2,6 Milliarden und um 300 Millionen Euro weniger als 2008 investiert werden. Fußball und Golf sind die beliebtesten, gesponserten Sportarten. Doping hat einen Einfluß auf den gesamten Sponsoring-Markt. Der Radsport steht im Abseits. Handelsblatt, Seite 20