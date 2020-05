Kloiber: ORF legt Markt in Schutt und Asche

Preiserasseln

Er sieht durch die ORF-Entwicklung auch die Privatsender gefährdet. Kloiber: "Die Werbepreise rasseln in den Keller in einer geradezu katastrophalen Managementleistung - das beschädigt auch den österreichischen Markt und die Privaten. 500 Millionen Euro Basisfinanzierung zu bekommen und dann noch den restlichen Markt in Schutt und Asche zu legen - das ist in Österreich noch keinem einzigen Politiker so richtig aufgefallen."