Kloiber bestellt Sohn in die TMG-Geschäftsführung

Herbert L. Kloiber war seit Mitte 2007 in der Unternehmensentwicklung der britischen On Demand Group für die strategische Expansion und Akquisitionen verantwortlich. Zu seinem Verantwortungsbereich gehörten das Business Development Western Europe sowie die französischsprachigen Markt-Regionen.



Dirk Schweitzer war seit 1. Mai 2011 in der TMG-Geschäftsführung tätig. Er gibt diese Management-Funktion aus "persönlichen Gründen" - er verlagert seinen Lebensmittelpunkt von München nach Köln, auf.