KlinikAwards für Barmherzige Schwestern Linz

de, atIm Rahmen des Klinik Marketing-Kongresses 2011 wurde das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz mit zwei KlinikAwards in den beiden Kategorien Beste Marketinginnovation und Bestes Zuweisermarketing ausgezeichnet. Den ersten Preis in der letztgenannten Kategorie gewinnt der Gesundheitsbetrieb gemeinsam mit upart. Die zweite Auszeichnung teilt sich das Krankenhaus mit der Agentur next e-Marketing.