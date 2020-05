de // Audi steigt 2010 mit dem A1 in das Kleinstwagensegment ein. "Bis 2015 soll dieses Segment in Europa wachsen - allein in Deutschland um 30 Prozent. Derzeit rechnen wir damit, im ersten vollen Jahr 80.000 A1 zu verkaufen", erklärt Peter Schwarzbauer, Vorstand Marketing und Vertrieb der Audi AG. Der A1 ist für neue Zielgruppen. Er ist ein Einstiegsmodell für junge, urbane Kunden, denen Mobilität in Metropolen wichtig ist, skizziert Schwarzbauer.