Kleine Krisen, kleine Chancen - große Krisen, große Chancen

de // Matthias Horx propagiert Optimismus und Zukunftsglauben. Große Krisen bieten auch große Chancen doziert der Zukunftsforscher. Aus heutiger Sicht prognostiziert er einen Boom an Investitionen in erneuerbare Energien in den USA. Dessen Aufbruchstimmung und Dynamik wird sich weltweit fortsetzen und die Stimmung wieder zum Positven wenden. Horx nimmt auch die Medien ins Gebet und plädiert dafür, dass sie ihre "Verantwortung wahrnehmen, anstatt jeden Tag eine Weltuntergang-Talkshow zu betreiben."