Klassischer Klax

at // T-Mobile Austria bemüht sich die Klax Wertkarte noch stärker als bisher als Jugendtarif zu positionieren und sich deutlicher von den Postpaid-Tarifen zu unterscheiden. Mit der laufenden Klax-Kampagne mit dem Claim "Um nur 1 Cent zu deinen besten Freunden - egal, in welches Netz" soll das gelingen. Der Media-Einsatz: Print, Point-of-Sale, Hörfunk ergänzt um Online und Promotions sowie Werbung in Schulen. atmedia.at