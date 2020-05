Klassik Radio will mehr Tiroler

Das Programm wird bereits auf der Frequenz 95,5 in Innsbruck und im Großraum der Stadt ausgestrahlt. Klassik Radio baut damit sein Sendegebiet und die technische Reichweite weiter aus. Das Programm des börsenotierenden Betreiber-Unternehmens wird täglich von 1,4 Millionen Menschen gehört. Neben der UKW-Verbreitung wird Klassik Radio derzeit deutschlandweit via Kabel, europaweit via Satellit sowie im Internet und mittels Apps transportiert. In Deutschland ist der Sender auch per DAB+ zu hören.