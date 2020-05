Klarheit, Vertrauenswürdigkeit, Schlagkraft

Der Ogilvy Austria Group-CEO und der geschäftsführende Gesellschafter von Uniqe Relations kombinieren ihre Beratungskompetenz für österreichweit und international tätige Unternehmen und Organisationen, um sie in Projekten zu unterstützen, in denen es um strategische Weichenstellungen geht. Kalina und Krenkel kann man gemeinsam buchen, lassen sie wissen. Eine eigene Unternehmensstruktur wird es nicht geben. Krenkel greift in der Umsetzung auf die Ogilvy-internen Ressourcen des strategischen Consultings sowie das Corporate- und Public Relations-Team zurück. Kalina setzt seine Agentur-Ressourcen ein. Projektbezogen werden Teams gebildet.



