Klare strategische Empfehlungen

atDie erwarten sich Kunden gerade in Bezug auf Social Networks kommentiert Sabine Schmidt, CEO von Universal McCann Austria, die morgen erfolgende Veröffentlichung der Studie Wave 5 - The Socialisation of Brands. In dieser Neuauflage der 53 Märkte umfassenden Social Media-Analyse wird erstmals von der Network-Nutzungsanalyse der vier vorhergehenden Studien abgerückt. Wave 5 ist auf die Wege von Marken in Social Media-Plattformen fokussiert.