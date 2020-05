Klar erkennbarer Kernauftrag

at // Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) bekennt sich zu einem starken ORF, wenn er "seinem öffentlich-rechtlichen Auftrag in allen Programmangeboten und ebenso in seinem wirtschaftlichen Auftreten voll gerecht wird". Dazu hat der Verband im Zuge seiner Klausur "Leitsätze zur ORF-Reform" formuliert. Sie zielen darauf ab, dass die Novellierung des ORF-Gesetzes die "Stärkung und Präzisierung des öffentlich-rechtlichen Auftrages" zum Kern macht. Der VÖZ spricht sich weiters entschieden "für ein generelles Verbot kommerzieller Tätigkeiten, die über den klar zu definierenden öffentlich-rechtlichen Auftrag hinausgehen" aus.