KKR und Permira verkaufen letzte ProSiebenSat.1-Anteile

Nach dieser Transaktion halten KKR und Permira keine weiteren Anteile an dem Medien-Konzern. Eine Beteiligungsgeschichte, die im Dezember 2006 und mit dem Ausstieg von Haim Saban begann, endet.



KKR-Europa-Manager Johannes Huth attestiert, ProSiebenSat.1 sei eine "Erfolgsgeschichte" und ein Unternehmen, dass sich "außerordentlich gut entwickelte und über beachtliches Wachstumspotenzial" verfügt. Das Unternehmen habe, erklärt Jörg Rockenhäuser, der Permira Deutschland führt und so wie Huth dem Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 vorstehen, "sein EBITDA in den letzten sieben Jahren deutlich steigern können und sich als digitales Powerhouse unter der Führung des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling neu positioniert".