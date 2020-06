Kinderfernsehpreis für "Sesamstraße": "Größter Einfluss"

Die "Sesamstraße" wurde als Programm mit dem größten Einfluss auf die Entwicklung des Kinderfernsehens in den vergangenen 50 Jahren geehrt. Der am Mittwochabend in München vergebene Prix Jeunesse gehört zu den wichtigsten Fernseh-Auszeichnungen. Die "Sesame Street" - so der Originaltitel - hatte bereits unmittelbar nach ihrer Erfindung in den USA 1970 einen Prix Jeunesse 1970 gewonnen.