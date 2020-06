Kim Kardashian bei indischer Version von "Big Brother"

Das für seine aufreizenden Fotos bekannte Promi-Sternchen Kim Kardashian wird im eher prüden Indien erwartet. Die 34-Jährige werde als Gast in der indischen Version von "Big Brother" auftreten, teilte der TV-Sender, der die Reality-Show ausstrahlt, am Montag mit. Die US-Amerikanerin mit der ausgeprägten Sanduhr-Figur hatte sich jüngst im US-Magazin "Paper" eingeölt und komplett nackt gezeigt.

In Indien wird Kardashian am Samstag zu den zwölf Teilnehmern von "Bigg Boss" stoßen. Wie lange sie im Haus bleibt, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Frühere Gäste der Show waren etwa "Baywatch"-Star Pamela Anderson und der britische Reality-TV-Star Jade Goody. Nach Informationen der Zeitung "Times of India" möchte Kardashian in einem Sari auftreten, das ist ein etwa sechs Meter langes, typisch indisches Wickeltuch.

Zuletzt hatte Kim Kardashian mit ihrem Coverm am "Paper"-Magazine international für Schlagzeilen - und entsprechenden Kommentaren im Internet - gesorgt: