Kiesbauer verkuppelt Bauern

Kiesbauer wird, wie vertraglich vereinbart wurde, zunächst die elfte, zwölfte und dreizehnte Staffel für Bauer sucht Frau vor der Kamera stehen und durch das agrarische Österreich reisen.



Ihre Verpflichtung nennt Martin Gastinger, Geschäftsführer von ATV, einen "grandiosen Coup". Kiesbauer ist eine erfahrene Fernseh-Moderatorin und ausgewiesene Talk-Formate-Expertin. Ihre Fernseh-Laufbahn begann in den 1980er-Jahren beim ORF. Sie wechselte danach zu ProSieben und moderierte ab 1994 zehn Jahre den Talk Arabella. Für den ORF moderierte sie später vier Staffeln der Casting-Show Starmania, die Opernball- und Life Ball-Übertragungen sowie die Kiddy Contest-Show. Und für die ARD führte sie durch Stars in der Manege.



Mit Kiesbauer geben wir, erklärt Gastinger explizit, "dem Format neuen Schwung".



Lampe will sich künftig, wie sie vor wenigen Tagen bekannt gab, auf ihre Online-TV-Entwicklungsarbeit in der Mediengruppe Österreich konzentrieren.