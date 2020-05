Kicker avanciert zum T-Mobile-Austria-CCO

Kicker ist seit 1. Jänner 2013 für das Geschäftskunden-Segment in der Geschäftsführung von T-Mobile Austria verantwortlich. Er war zuvor schon für den Privatkunden-Bereich verantwortlich. Dieser ging mit Kickers neuem Management-Bereich an Frech über.



Die Zusammenlegung erfolge, laut T-Mobile Austria-CEO Andreas Bierwirth, aufgrund der "großen Dynamik und Überschneidungen der beiden Marktsegemente" und münde daher in einer "Fusion beider Geschäftsbereich unter ganzheitlicher Führung".



Die Geschäftsführung des Unternehmens besteht ab Jahresbeginn 2014 daher aus Bierwirth, Kicker, dem Finanz-Geschäftsführer Stefan Groß und dem Technik-Geschäftsführer Rüdiger Köster.



Kicker ist seit 2003 im Mobilfunk-Unternehmen beschäftigt. Frech wird Leiter des Bereichs Post Merger Integration International Wholesale in der Konzern-Zentrale in Deutschland.