Kia setzt Printsujets in Bewegung

Nach Ablauf des Spots erfolgt die Interessenten-Aktivierung. Kampagnen-Rezipienten können in weiterer Folge sich für eine Testfahrt registrieren, ihre Teilnahme an dem inkludierten Gewinnspiel bekunden und die erlebte Kampagne via Facebook-Schnittstelle in ihre Communities empfehlen und sharen.



Diese Kommunikationsmechanik wird von Kia 2012 eingesetzt, erklärt dazu René Petzner, Marketingleiter von Kia Austria, um das Ziel, Testfahrten zu generieren, zu erreichen.



Derzeit wird die Kampagne über den Print-Flight - Auto Revue, Woman, Skip sowie im Österreich-Teil von Auto Bild - initiiert. Ab 12. Mai folgt der Plakat-Flight.



atmedia.at