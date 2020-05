Kia realisiert mit Styria Multi Media Cross-Promotion

Für die zwei Bildstrecken in den Magazinen wird eine Party als Rahmenhandlung für die Fahrzeug-Präsentation inszeniert und für Wiener Style aus der Sicht des Zielgruppen-Vertreters und für die miss aus jener der Zielgruppen-Repräsentantin "erzählt" sowie in das jeweilige Layout eingebettet.



Die sechsseitigen Printstrecken sind um eine Dia-Show und einem Making-of auf Wiener-Online.at sowie um ein Video des Foto-Shootings ergänzt. Das Video wird über die Styria Multi Media digital-Plattformen, Kia.at sowie in Network-Foren von Facebook und YouTube gestreut.