Kia platziert PortraitAd im Austria.com/Plus-Netzwerk

Das Format hat die Grösse von 330 mal 1.050 Pixel. Genau darauf und den damit verbundenen kreativen Spielraum baut die Kommunikationswirkung dieses Formats auch auf. Die Funktionalitäten des Portrait Ad würden in, laut Karina Wundsam, der Verkaufsleiterin von austria.com/plus, "besonders hohen Aufmerksamkeits- und Interaktionsraten" münden.



Sie verweist auf in internationalen Untersuchungen gemessenen "43 Sekunden Interaktioszeit" und eine "durchschnittliche Abspieldauer von Bewegtbild-Inhalten von 32 Sekunden".



Das Werbemittel kann sich durch mehr Informationsgehalt und Emotionalität auf Werbeträgern und in Inhaltsumfeldern im Formate-Wettbewerb hervortun.