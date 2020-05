int // Die Hyundai Kia Automotive Group übergibt den, auf 150 Millionen US-Dollar geschätzten Media-Etat an die Havas Group-Agentur MPG. Das Unternehmen wird für die Mediaplanung und den Mediaeinkauf in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika sowie einigen Märkten in Asien und Latein-Amerika verantwortlich sein. Das Media-Geschäft in den USA und Australien wird weiterhin Interpublic´s Initiative betreuen.