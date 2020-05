Key Account Manager (m-w)

Laola1.at sucht eine/n Key Account Manager/in für folgende Aufgaben: - Selbständige Betreuung von Kunden und Agenturen, persönliche Besuche und Telefonkontakte - Aktive Neukundengewinnung - Eigenständige Erstellung von Angeboten und kundenspezifischer Werbekonzepte - Vertragsverhandlung - Präsentation des Unternehmen bei Kundenterminen, etc. Ihre Profil: - AbsolventIn Wirftschaftsuniversität oder kaufmännische Fachhochschule - Branchenerfahrung im Bereich Verkauf Online Werbung - Ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten - Verhandlungsgeschick, Argumentations- und Abschlussstärke - Spaß am Verkauf - Selbständige, erfolgsorientiert und eigenverantwortliche Arbeitsweise - Sportbegeisterung & Internetaffinität, etc.