Kevin Spacey produziert Politik-Serie für CNN

Der Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey (55) produziert für den TV-Sender CNN eine Doku-Serie über Präsidentschaftswahlkämpfe. Die sechsteilige Serie "Race for the White House" (auf Deutsch etwa "Rennen um das Weiße Haus") werde 2016 ausgestrahlt - pünktlich zur nächsten Präsidentschaftswahl in den USA, teilte CNN in der Nacht zum Dienstag mit.

Jede einstündige Folge erzähle die Geschichte eines Präsidentschaftswahlkampfs aus der Geschichte der USA. In der preisgekrönten Web-Serie " House of Cards", deren dritte Staffel in den USA gerade vom Streaming-Dienst Netflix veröffentlicht wurde, spielt der zweifache Oscar-Preisträger Spacey selbst einen US-Präsidenten.