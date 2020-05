Kerschner und Hosiner an der Buzz-Gitarre

Hosiner, die die Ehre hatte, von 28. bis 30. November 2011 Österreichs Kreativ-Nachwuchs und die WerbeAkademie bei der Eurobest Young Creatives Competition in Lissabon zu vertreten, macht sich an in der Agentur an die Social Media- und Buzz-Arbeit für BMW, Mini Austria und die Brauerei Stiegl.



Ihre Kommunikationslaufbahn begann in Hamburg bei richtig schön und führte sie zu einem fünfzehnmonatigen Assistenz-Job bei c-more und in weitere Folge über ein Praktikum zu Ambuzzador.



Mit Kerschners und Hosiners Engagement will Ambuzzador-Geschäftsführerin Sabine Hoffmann das Projektwachstum und Neugeschäft bewältigen. Maybelline Jade und Garnier sind Newbusiness für das Unternehmen.



atmedia.at