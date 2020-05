Kellys Superdribbler am Laola1-Bolzplatz

Den Zuschlag von Bauernfried holte sich wiederum Laola1.at-Business-Developerin Christina Raunegger wegen der "größtmöglichen Reichweite in der Kernzielgruppe sportinteressierte, junger Männer in Österreich" und, wie sie erklärt, "einem kompletten Digital-Crossmedia-Rundumpaket". Ziel war es, die Marken-Strategie und Botschaft von Kelly's effektiv in ein digitales Crossmedia-Konzept zu übersetzen, fügt Philipp Appelt, Laola1-Verkaufsdirektor hinzu.



