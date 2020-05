Keine Vertreibung aus dem Paradies

at // Österreich bleibt ein Printmedien-Markt. In einer Befragung des Online-Marktforschungsunternehmens meinungsraum.at zeigen sich 55 Prozent der befragten 500 Österreicher als davon überzeugt, dass die klassische Tageszeitung nicht von elektronischen Alternativen oder einer elektronischen Tageszeitung verdrängt werden würde. 47 Prozent konzendieren den elektronischen News-Angeboten "eine wichtige Rolle in Zukunft" und sie sind "nicht mehr wegzudenken". Die Befragung förderte auch zutage, dass 65 Prozent der Tageszeitungsleser keine "Online-Tageszeitungen" zusätzlich nutzen.