Keine Print-Krise

at // Print-Krise kennt die Verlagsgruppe News keine. CEO Oliver Voigt sieht in der in der Media-Analyse ausgewiesenen Reichweiten-Entwicklung für alle 15 Magazine der Gruppe einen Beleg für Krisenresistenz. Der Dreh- und Angelpunkt in wirtschaftlich schwächeren Zeiten seien starke Marken argumentiert Helmut Hanusch, Generalbevollmächtigter des Medienunternehmens. Die Titel der Verlagsgruppe erzielen insgesamt, so Voigt, 42,2 Prozent Reichweite und erreichen mehr als drei Millionen Leser. Format, Nr. 15, Seite 40