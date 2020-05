Keine Null-Lohn-Runde

at // Von "Arbeitskampf" oder "Streik" möchte ORF-Zentralbetriebsrat Gerhard Moser nicht reden. Die morgen beginnenden Gehaltsverhandlungen mit der Geschäftsführung werden voraussichtlich hart für alle Beteiligten. Die Ausgangsposition skizzierte Moser im Standard.at-Chat: "Mit einer Null-Lohn-Runde können wir selbstverständlich nicht leben. Die Gehaltsabschlüsse der letzten Jahre im ORF waren außerordentlich mäßig. Im vergangenen Jahr hatten wir die schlechteste Lohnrunde in Österreich mit einem Abschluß unter der Inflationsrate." Und Mosers politisches Pendant im Betriebsrat Heinz Fiedler erklärte im Kurier zur von Wrabetz eingepeilten Null-Lohn-Runde: "So etwas kann man weder mit Moser noch mit mir machen. Wrabetz hat den Boden der Sozialpartnerschaft verlassen."