Keine Kompromisse

Hinter den Kulissen wird an der Novellierung des ORF-Gesetzes gewerkt. Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird es in Hinkunft zwei Gremien über der Geschäftsführung geben. Die Indikatoren dafür sind abseits der bekannten Überlegungen von Bundeskanzler Werner Faymann und Medienstaatssekretär Josef Ostermayer die Widerstände aus den Ländern und verschiedenen Interessensgruppen ihre Einflussnahme in den geplanten Gremien zu reduzieren. Die Länder, die Parteien und der Betriebsrat verzichten nicht. Folglich wird es zu einem aufsichtsrat-ähnlichen, vekleinerten Stiftungsrat und zu einem grösseren Freundeskreise-Senat kommen. atmedia.at/News, Nr. 13, Seiten 28 f