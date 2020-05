at // Die neue Regierung entlockt ORF-Stiftungsratvorsitzenden Klaus Pekarek "keine Jubelschreie", denn sie ist für ihn "von der Vernunft her die relativ beste Alternative". In der Kleinen Zeitung skizziert er die im Regierungsübereinkommen definierten Aufgaben des ORF: ""Der ORF muss zuerst seine Hausaufgaben machen. Das wird Blut und Tränen fordern. Das Haus steht damit unter einem enorm hohen Anspannungsgrad". Und "in zwei, drei Jahren muss das jetzige Minus ausgeglichen sein". Kleine Zeitung, Seite 63