Keine Einsparung zu Lasten von Minderheiten

at // Der Musiker Topoke von Tres Monos bietet ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz das Magazin "Heimat Fremde Heimat" nicht einzustellen. Er argumentiert, mit Bezug auf Daten von Statistik Austria, dass 16 Prozent der österreichischen Bevölkerung Migrationshintergrund haben und im ORF "weder sicht- noch hörbar" sind. Topoke fordert von Wrabetz "Heimat Fremde Heimat muss von den Sparmassnahmen unberührt bleiben. Die Einsparungen im ORF dürfen nicht zu Lasten von Minderheiten gehen. Egal wie man das Ziel von mehr Diversität erreichen will - es braucht Anstrengungen und Investitionen, nicht Einsparungen." Seit Donnerstag läuft auch die Aktion via fhf.twoday.net ein Protestmail an Wrabetz zu schicken. Bis heute Nachmittag ergingen knapp tausend Mails an den ORF-Generaldirektor. atmedia.at