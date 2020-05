Keine Alternativvorschläge

at // ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz spricht im Presse-Interview in Zusammenhang mit dem im Stiftungsrat-Finanzausschuß nicht durchgebrachten Rentabilitätskonzept von "zurückgestelltem Antrag". "Es ging um ergänzende Informationen: Der Finanzausschuss wollte zum Beispiel klarer festgelegt haben, welche Maßnahmen schon 2009 wirken udn welche erst später." Er bekräftigt bis 2011 ORF-Generaldirektor zu bleiben und zeigt sich angesichts des kolportierten Abwahlantrages in der für Donnerstag anberaumten Stiftungsrat-Sitzung nicht beunruhigt.